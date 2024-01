Rettungshubschraubereinsatz: Arbeiter verletzt sich schwer am Fuß

Wegen eines Unfalls in einer Günzburger Firma war am Donnerstagnachmittag ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Polizei schließt Fremdverschulden aus.

Ein 46-jähriger Arbeiter einer Firma im Kimmerle-Ring Günzburg hat sich am Donnerstagnachmittag bei einem Sturz von einer Leiter schwer am Fuß verletzt. Das berichten die Günzburger Polizeibeamten. Der Mann musste mittels Rettungshubschrauber in eine Ulmer Klinik geflogen werden. Die Ursache des Sturzes dürfte nach ersten polizeilichen Ermittlungen in der eigenen Unachtsamkeit zu suchen sein. Fremdverschulden dritter Personen stellten die Beamten keines fest. (AZ)