Günzburg

vor 33 Min.

Sternstunden der Blasmusik mit Blech & Co in Günzburg

Blech & Co gab ein Günzburg wieder ein begeisterndes Konzert zugunsten der Kartei der Not.

Plus Mit ihrem neuen Programm erfreut die Kapelle nicht nur das Publikum im Forum am Hofgarten. Auch die Kartei der Not darf sich wieder über das Benefizkonzert freuen.

Von Wilhelm Schmid

„Blasmusik vom Feinsten mit Blech & Co“ war im voll besetzten Forum am Hofgarten angesagt, und es war nicht zu viel versprochen. Die 22-köpfige Formation startete ihre diesjährige Konzerttour mit ihrem neuen Programm, an dem sowohl die große „Stamm-Fan-Gemeinde“ als auch neues Publikum Freude hatte. Große Freude auch bei der Kartei der Not, denn der Erlös der Veranstaltung geht erneut an das Leserhilfswerk unserer Heimatzeitung.

Es war vor allem die Mischung aus Neukompositionen und traditionellen „Hits“ der böhmischen Blasmusik, die den Reiz des Auftritts ausmachte. So folgte auf den einleitenden Marsch „Der blaue Schmid“ – einem Ostallgäuer Bauunternehmer gewidmet – gleich der Traditionsmarsch „Wir sind die Egerländer Musikanten“ des Altmeisters Ernst Mosch. Damit war alles zum Programm musikalisch ausgedrückt.

Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

