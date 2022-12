Über 40 Millionen Euro Schlüsselzuweisungen für Kreis Günzburg und Gemeinden

40,7 Millionen Euro werden 2023 im Rahmen der Schlüsselzuweisungen in den Landkreis Günzburg fließen. Gut die Hälfte davon bekommt der Landkreis.

Von den insgesamt 40,7 Millionen Euro erhält der Landkreis selbst davon über 20,4 Millionen Euro, an die kreisangehörigen Städte und Gemeinden gehen zusammengerechnet über 20,3 Millionen Euro. "Mit diesen Geldern können vor Ort auch wichtige Projekte vorangetrieben werden, die den Bürgerinnen und Bürger unmittelbar nutzen", freut sich der Landtagsabgeordnete Alfred Sauter.

Der Landkreis Günzburg selbst erhält 20.462.912 Euro, die kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis Günzburg 20.307.848 Euro. Gleichzeitig können sich vor allem Günzburg, Krumbach, Ichenhausen, Ursberg und Bibertal über hohe Schlüsselzuweisungen freuen. Günzburg erhält mit 3.934.432 Euro (im Vorjahr 2.947.064 Euro) den höchsten Betrag, es folgen Krumbach mit 3.483.284 Euro (2.952.984 Euro) , Ichenhausen mit 2.157.828 Euro (2.538.392 Euro), Ursberg mit 1.517.136 Euro (1.432.152 Euro) und Bibertal mit 1.403.092 Euro (1.348.888 Euro).

Einige Kommunen im Landkreis Günzburg müssen im Jahr 2023 auf Schlüsselzuweisungen verzichten. Hierzu gehören: Balzhausen, Burgau, Burtenbach, Gundremmingen, Jettingen-Scheppach, Kötz, Leipheim, Neuburg an der Kammel und Waldstetten.

Die Schlüsselzuweisungen an die Städte und Gemeinden im Landkreis Günzburg verteilen sich nach den Angaben des Abgeordneten Alfred Sauter wie folgt:

Gemeinden Schlüsselzuweisungen in Euro 2022 Schlüsselzuweisungen in Euro 2023 Aichen 372.316 277.932 Aletshausen 303.112 393.184 Balzhausen – – Bibertal 1.348.888 1.403.092 Breitenthal 430.432 479.468 Bubesheim – 37.640 Burgau – – Burtenbach – – Deisenhausen 311.748 326.140 Dürrlauingen 680.592 755.876 Ebershausen 212.684 180.880 Ellzee 284.380 264.884 Gundremmingen – – Günzburg 2.947.064 3.934.432 Haldenwang 691.656 837.960 Ichenhausen 2.538.392 2.157.828 Jettingen-Scheppach – – Kammeltal 1.234.200 977.624 Kötz 133.160 – Krumbach 2.952.984 3.483.284 Landensberg 243.464 196.544 Leipheim 703.540 – Münsterhausen 71.952 169.436 Neuburg a.d.Kammel – – Offingen 141.304 367.428 Rettenbach 287.132 166.144 Röfingen 358.472 384.880 Thannhausen 311.556 696.688 Ursberg 1.432.152 1.517.136 Waldstetten – – Waltenhausen 190.732 32.632 Wiesenbach 303.620 356.276 Winterbach 321.416 333.972 Ziemetshausen 586.596 576.488 Gemeinden insg. 19.393.544 20.307.848

Schlüsselzuweisungen für Landkreis Günzburg sollen Finanzkraft stärken

Bayernweit betragen die Schlüsselzuweisungen im Jahr 2023 4,27 Milliarden Euro (im Vorjahr 4 Milliarden Euro). Die Gemeinden erhalten davon rund 2,73 Milliarden Euro (im Vorjahr 2,56 Milliarden Euro), die Landkreise rund 1,54 Milliarden Euro (im Vorjahr 1,44 Milliarden Euro).

Über die Schlüsselzuweisungen werden die Kommunen im Landkreis Günzburg an den Steuereinnahmen des Freistaats beteiligt. Schlüsselzuweisungen haben die Aufgabe, die Finanzkraft der Kommunen zu stärken und Unterschiede in der Steuerkraft der Kommunen abzumildern. Dabei wird auch die unterschiedliche Aufgabenlast der Kommunen berücksichtigt. Alfred Sauter: "Unser Ziel ist es, dass in verstärktem Maße die reicheren Kommunen aus eigener Kraft zurechtkommen und die Schlüsselzuweisung vor allem den schwächeren Kommunen hilft. Die Empfänger können über die Verwendung der Schlüsselzuweisungen frei entscheiden." (AZ)