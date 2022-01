Unaufmerksamer Autofahrer verursacht Auffahrunfall in Günzburg

Wegen einer Unachtsamkeit verursacht ein Autofahrer einen Auffahrunfall auf der B16 in Günzburg.

Weil er laut Polizei zu spät erkannte, dass ein Auto vor ihm abbremste, baute ein 44-jähriger Autofahrer am Montagmorgen einen Verkehrsunfall in Günzburg. Von Ichenhausen kommend war ein 27-Jähriger mit seinem Fahrzeug auf der Bundesstraße 16 in Richtung Günzburg unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung Denzingen/Deffingen musste der 27-Jährige verkehrsbedingt bremsen.

Ein ihm nachfolgender 44-jähriger Autofahrer erkannte dies zu spät und fuhr auf das Fahrzeug des 27-Jährigen auf. Beim Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. (AZ)