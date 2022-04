Unbekannte richten Schäden im Legoland Günzburg an

Zwei Sachbeschädigungen gab es nachts im Legoland Günzburg. Nun sucht die Polizei nach möglichen Zeugen.

Die Glasscheibe einer Vitrine und zwei Seitenfenster geparkter Autos schlugen Unbekannte in der Nacht von Freitag auf Samstag auf dem Parkplatz des Legolandes in Günzburg ein. Die Unbekannten wüteten im Zeitraum von 22 Uhr abends bis 8.30 Uhr am Samstagmorgen. Die Schäden beziffert die Polizei an der Vitrine auf etwa 500 Euro, an den beiden Autos auf circa 1500 Euro.

Vandalismus am Legoland: Vitrine und Autoscheiben eingeschlagen

Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachtet haben oder Angaben zu den unbekannten Täterinnen oder Tätern machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)