Prozess in Günzburg: Mann zahlt Schnäppchenpreis für Luxusauto nicht

Plus Ein 33-Jähriger erwirbt in Ichenhausen ein Auto aus zweiter Hand. Die geforderten 3500 Euro hat er bis jetzt nicht ganz bezahlt. Vor Gericht taucht er nicht auf.

Das Geschäft mit Gebrauchtwagen blüht, denn bei Neufahrzeugen gibt es wegen Chipmangels derzeit Lieferengpässe. Mit einem Auto aus zweiter Hand hat sich ein Heilbronner ausgestattet, das er in Ichenhausen kaufte. Doch beim Bezahlen hakte es gewaltig. Zum Betrugsprozess beim Günzburger Amtsgericht tauchte der Käufer nicht auf, jetzt muss er eine Geldstrafe zahlen.