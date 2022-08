Weißenhorner Straße in Günzburg wegen Schwertransport gesperrt

Zu Behinderungen im Straßenverkehr kommt es bis einschließlich 12. August an der Weißenhorner Straße in Günzburg. Arbeiten wegen eines Schwertransportes erfordern eine Umleitung.

Wegen eines Schwertransportes wird die Weißenhorner Straße ab Montag 22.30 Uhr bis Mittwoch, 3. August, komplett gesperrt sein. Bei dem Transport handelt es sich laut Pressemitteilung um einen Blocktransformator für das Gas- und Turbinenkraftwerk Leipheim. Er wird in der Nacht von 1. auf 2. August am Bahnhof von Günzburg mit einem Schwerlastkran auf einen Schwerlasttransporter verladen, der ihn dann in der folgenden Nacht vom 2. zum 3. August zur Baustelle in Leipheim bringt. Die Sperrung des Gleises beginnt am heutigen Montag (1. August) ab 22 Uhr, mit dem Beginn der Tätigkeiten an der Weißenhorner Straße wird gegen 22.30 Uhr gerechnet. Dies ist die letzte große Hauptkomponente, die als Schwerlasttransport zur Baustelle gebracht und von Siemens Energy in die Kraftwerksanlage eingebaut wird.

Verkehrsbehinderungen an der Weißenhorner Straße bis 12. August

Wegen anschließender Verladungs- und Abbauarbeiten, die für den Schwertransport notwendig sind, wird die Weißenhorner Straße darüber hinaus in Fahrtrichtung Günzburg noch von Donnerstag, 4. August, bis Freitag, 12. August, halbseitig gesperrt sein. Laut Angaben der Stadtverwaltung Günzburg wird der aus Bubesheim kommende Verkehr vor der Eisenbahnkreuzung in die Reindlstraße geleitet. In Fahrtrichtung Bubesheim bleibt die Weißenhorner Straße befahrbar. (AZ)