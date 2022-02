Günzburg

12:00 Uhr

Woher hatte der Angeklagte im Kreis Günzburg 1,2 Kilo Rauschgift?

Plus Ein 47-Jähriger aus dem Kreis Günzburg, der Drogen an einen Bekannten vertickt hat, gibt vor Gericht seinen Lieferanten nicht preis - aus Angst, wie er sagt.

Von Wolfgang Kahler

Weil er Angst um seine Familie mit drei Kindern hat, will er nicht sagen, von wem das Rauschgift stammt: Ein 47-Jähriger hat 1,2 Kilogramm Marihuana für 6000 Euro an einen Bekannten vertickt. Damit finanzierte der Mann seinen eigenen Drogenkonsum und brauchte außerdem Geld, weil seine Firma in Schwierigkeiten geraten war. Statt einer vom Verteidiger beantragten Bewährungsstrafe soll der Angeklagte zwei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis.

