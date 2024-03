Günzburg

vor 51 Min.

Zu spät gebremst: Autofahrerin kracht auf Vordermann

In der Ulmer Straße in Günzburg ist am Montagnachmittag ein Unfall passiert, an dem drei Autos beteiligt waren.

An dem Unfall in der Ulmer Straße in Günzburg ist auch noch ein 45-km/h-Auto beteiligt. Doch dessen Fahrer fährt einfach weiter. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Montagnachmittag hat es in der Ulmer Straße in Günzburg gescheppert. Beteiligt waren laut Polizei drei Fahrzeuge. Da der Verkehr zu diesem Zeitpunkt stockte, musste eine Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug stoppen. Eine hinter ihr fahrende Frau bemerkte dies zu spät und fuhr in das Fahrzeugheck, wodurch das Auto noch auf ein 45-km/h-Auto geschoben wurde. Der unbekannte Fahrer dieses Wagens stieg der Polizei zufolge aus, begutachtete sein Fahrzeugheck und verließ dann unerlaubt die Unfallstelle. Laut der Beschreibung der beiden Frauen handelt es sich bei dem Fahrer um einen Mann mit Bart und grauen Haaren. Sachdienliche Hinweise zum unbekannten Fahrer werden durch die Polizei Günzburg entgegen genommen 08221/919-0. (AZ)

Themen folgen