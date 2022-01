Zwei Unfälle in Günzburg aus Unachtsamkeit in Günzburg

In Günzburg kracht es am Mittwoch zweimal. Beide Male ist ein von links kommendes Auto übersehen worden.

Zwei Unfälle hat es am Mittwoch in Günzburg gegeben. Gegen 17.50 Uhr wollte eine 27-Jährige von einem Parkplatz auf die Reindlstraße fahren, hierbei übersah sie laut Polizei den von links kommenden Wagen eines 42-Jährigen. Dieser versuchte noch zu bremsen, konnte jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß im Frontbereich stark beschädigt, der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 10.000 Euro.

Unfall: 78-Jährige wollte in Günzburg auf einen Parkplatz fahren

Am Mittwochnachmittag ereignete sich an der Einmündung Dillinger Straße/Reisensburger Straße ein weiterer Verkehrsunfall. Die 78-jährige Unfallverursacherin befuhr mit ihrem Auto die Reisensburger Straße und wollte an der Einmündung die Dillinger Straße überqueren, um auf einen gegenüberliegenden Parkplatz zu fahren. An dieser Stelle galt für sie das Verkehrszeichen "Vorfahrt gewähren". Hierbei übersah sie laut Polizeibericht den von links kommenden Wagen eines 40-Jährigen, welcher die Dillinger Straße in Richtung Augsburger Straße befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurden beide Fahrzeuge beschädigt. Das Auto der 78-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. (AZ)