Zwei Unfälle in Günzburg, zwei geflüchtete Täter

In Günzburg haben zwei Unbekannte Unfälle verursacht und sind geflohen. In beiden Fällen wurden Autos beschädigt. Die Polizei sucht Zeugen.

In Günzburg haben sich in den vergangenen Tagen zwei Fälle von Unfallflucht ereignet. Laut Polizei wurde im Zeitraum vom 11. April 17.35 Uhr, bis 12. April, 17.45 Uhr, ein in der Parkstraße abgestellter Pkw durch einen bislang unbekannten Kleintransporter beim Ausparken beschädigt. Der Fahrer des Kleintransporters entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 2000 Euro.

Die zweite Unfallflucht hat sich im Zeitraum vom 4. bis 12. April ereignet. Hierbei wurde das Auto einer 27-Jährigen möglicherweise im Parkhaus am Bürgermeister-Landmann-Platz durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfallverursacher meldete sich bislang nicht. Am Fahrzeug der 27-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. In beiden Fällen bittet die Polizeiinspektion Günzburg Zeugen, sich zu melden. Telefon: 08221/9190. (AZ)