Anwohner schlägt in Gundremmingen Einbrecher in die Flucht

Ein aufmerksamer Nachbar verhinderte am späten Montagabend einen Einbruch im Gewerbegebiet in Gundremmingen. Die Polizei sucht Zeugen.

Wiederholt haben unbekannte Personen versucht, in eine Firma in Gundremmingen im Gewerbegebiet „Am Hirschbach“ einzubrechen. Laut Polizei zwickten die Eindringlinge am Montagabend gegen 23 Uhr einen Zaun auf und gelangten auf das Grundstück. Sie schlugen ein Fenster des Firmengebäudes ein und verschafften sich Zutritt zum Büro. Ein Nachbar hatte die Personen bemerkt und schrie sie an. Diese ergriffen daraufhin ohne Beute die Flucht. Eine Fahndung nach den Eindringlingen verlief ohne Ergebnis. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 200 Euro. Mögliche Hinweise auf die Täter, es soll sich um zwei Männer handeln, erbittet die Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900. (AZ)