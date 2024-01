Einbrecher war am Neujahrsabend in Gundremmingen unterwegs

Während eine 83-Jährige in ihrem Haus war, versuchte eine unbekannte Person, die Haustüre zu öffnen. Die Polizei ermittelt.

In Gundremmingen war an Neujahr ein Einbrecher unterwegs. Der bisher unbekannte Täter machte sich gegen 21.45 Uhr an der Haustür eines Anwesens in der Jahnstraße zu schaffen. Die 83-jährige Bewohnerin war zu diesem Zeitpunkt im unbeleuchteten Haus anwesend. Der Täter ließ von selbst von seinem Vorhaben ab. Der entstandene Sachschaden an der Haustür beträgt etwa 100 Euro. Die Polizei Burgau ermittelt und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 08222/96900. (AZ)