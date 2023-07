Gemeinschafts-Matinee in Gundremmingen mit Angela Merkels Lieblingslied

Wer hat schon mal das Sandpapier-Ballett gehört? Wer kennt Angela Merkels Lieblingslied von Nina Hagen? In Gundremmingen gab es das in einer Matinee.

Wie jedes Jahr am 1. Sonntag im Juli gaben die Spieler vom Akkordeonorchester und die Sänger vom Chor Cantabile bei einer Gemeinschafts-Matinee auf der Kulturbühne in Gundremmingen ihr Bestes zum Vortrag. Die Gesamtleitung von Orchester und Chor hatte Monika Mokosch, humorvoll und amüsant moderierte Cantabile-Vorstand Carlo Hackel durchs Programm. Mit ihrer harmonischen Interpretation der Stücke begeisterte die Dirigentin das Publikum. Beim Stück „Sandpaper-Ballett“ von L. Anderson waren die etwa 180 Zuhörer kaum noch zu halten. Die Chefin selbst wetzte zwei Schleifklötze gekonnt im Takt und Rhythmus aneinander, dass es in der ersten Reihe quasi ganz schön staubte. Witzig und gekonnt, als Erinnerung an unserer ehemalige Kanzlerin Angela Merkel, sang der Chor in Begleitung vom Orchester das Stück „Du hast den Farbfilm vergessen“ von Nina Hagen. Weitere Hits waren: „Summer of 69“ und Nenas „Irgendwie, irgendwo, irgendwann. (AZ)