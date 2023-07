Gundremmingen: Atomkommunen wollen weiter mitreden

Bürgermeister mit Atommüll-Zwischenlagern fordern mehr Mitsprache und Entschädigungen für eine längere Lagerung von Atommüll. Das ist das Ergebnis eines Treffens in Philippsburg.

Die Bürgermeister der Standortkommunen kerntechnischer Anlagen in Deutschland (Asketa) fordern mehr Mitsprache. Mit dabei war Gundremmingens Bürgermeister Tobias Bühler. Das Kernkraftwerk in Gundremmingen ist stillgelegt und wird zurückgebaut. Bei der jährlichen Tagung der "Arbeitsgemeinschaft der Standortgemeinden kerntechnischer Anlagen", kurz Asketa, haben sich die Bürgermeister aus Gemeinden mit kerntechnischen Anlagen in Philippsburg getroffen.

Diskutiert wurde viel, vor allem darüber, wie man sich bei der Politik und den zuständigen Stellen im Bund Gehör verschafft. Für die Gemeinden mit kerntechnischen Anlagen sei das Thema Atomkraft noch lange nicht erledigt, auch wenn die Kernkraftwerke abgeschaltet sind. Der Müll lagert in der Nähe der ehemaligen Kraftwerke zwischen, und das wird noch eine Weile lang so bleiben. Die Suche nach einem Endlager für hoch radioaktive Abfälle wird sich, trotz eines gesetzlichen Zeitplans beziehungsweise der vorgesehenen Beschlussfassung im Bundestag im Jahr 2031 zur Auswahl eines Endlagers, weiter verzögern. Man rechne nicht mit einer Festlegung vor 2050, zu diesem Zeitpunkt sollte das Endlager eigentlich schon in Betrieb gehen.

Die Frage nach dem Endlager und Forderungen an die Politik

Das Bündnis aus den Kommunen verfüge über jahrzehntelange Erfahrung im Umgang mit den kerntechnischen Anlagen und sei daher für den Erfolg des Standortauswahlprozesses wichtige Ansprechpartner für den Bund, heißt es in einer Pressemitteilung. Diese Zeit gehe zulasten der bisherigen Standortgemeinden. Für die Interessen der Bürgerinnen und Bürger an diesen Standorten setze sich die Asketa ein und fordert ein zügiges Verfahren und eine entsprechende Beteiligung. Die Asketa-Gemeinden haben deshalb im Anschluss an ihre zweitägige Jahrestagung in Philippsburg sechs zentrale Positionen formuliert. Das Ergebnis der Tagung sind mehrere Forderungen: Gefordert wurde die Schaffung eines zentralen Eingangslagers, sobald der Endlagerstandort durch den Bundestag festgestellt ist. Der Einstieg in ein Neugenehmigungsverfahren für die zentralen Zwischenlager sowie eine Prüfung der Umweltverträglichkeit mit Öffentlichkeitsbeteiligung wurden weiter angeregt. Als notwendig erachtet wird auch ein Sitz im Nationalen Begleitgremium. Nachdem alle Kernkraftwerke vom Netz gegangen sind, und bereits heute klar ist, dass der bisherige Genehmigungshorizont der Zwischenlager nicht ausreiche, fordert Asketa zudem ab sofort eine Entschädigung analog der gesetzlichen festgesetzten Entschädigung für den zukünftigen Endlagerstandort beziehungsweise der Kohleregionen. Das Bündnis habe – um Vertrauen zu schaffen – als Maßnahme gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern der betroffenen Regionen bereits mehrfach einen verbindlichen Terminrahmenplan gefordert, der die Umsetzung der von der (Endlagersuch-)Kommission geplanten Verfahrensschritte beinhaltet. Zudem wolle man besser informiert werden, heißt es in der Pressemitteilung der Jahrestagung. "Wir fordern die quartalsmäßige Information über den Fortgang der Planungen zur Zwischen- und Endlagerung durch die zuständigen Bundesbehörden und -gesellschaften." (AZ)