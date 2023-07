Gundremmingen

vor 32 Min.

Gundremmingen hat stabile Rücklagen und will weiter Grund kaufen

Die Gemeinde Gundremmingen will weiterhin freie Grundstücke ankaufen. Am Donnerstag wurde der Haushalt beschlossen.

Plus In Gundremmingen wurde der Haushalt beschlossen und der Satzungsbeschluss für den Bebauungsplan „Hummeläcker“ gefasst. Die Wärmeplanung ist auf den Weg gebracht.

Von Peter Wieser Artikel anhören Shape

In seiner jüngsten Sitzung hat der Gundremminger Gemeinderat den Haushalt 2023 beschlossen. Bürgermeister Tobias Bühler ( CSU) – Kämmerer Christoph Zeh hatte aufgrund eines anderen Termins an der Sitzung nicht teilgenommen – nannte zunächst Zahlen: Bisher sah der Plan 23,17 Vollzeitstellen vor, 2023 sind es 23,6. Dies liege im Wesentlichen an der gestiegenen Anzahl der Kinder im Kindergarten. Mehr Kinder bedeute auch mehr Personal, begründete Bühler.

Im Anschluss ging der Bürgermeister auf die gestiegenen Umlagen (etwa 3,55 Millionen Euro) ein. Zirka 2,5 Millionen Euro beträgt die Kreisumlage (zuvor 1,6 Millionen Euro), rund 590.000 Euro die Gewerbesteuerumlage (zuvor 301.000 Euro) und etwa 221.000 Euro die Umlage an die Verwaltungsgemeinschaft (zuvor 208.000 Euro). Auch bei den Umlagen an den Grundschulverband Gundremmingen und den Schulverband Offingen ist eine Steigerung zu verzeichnen. Hinzu kommen unter anderem Ausgaben in Höhe von knapp zwei Millionen Euro für die Fertigstellung des Mehrgenerationenhauses mit Tagespflege, 672.000 Euro für die des Kindergartens sowie 1,4 Millionen Euro für den Erwerb des Tiefbrunnens.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen