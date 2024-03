Trauer um Gundremmingens frühere Dritte Bürgermeisterin

Plus Gemeinderätin Heike Eggenmüller-Hörsch verstarb im Alter von 56 Jahren. Ihr Wirken wurde im Gemeinderat gewürdigt.

Die jüngste Sitzung des Gundremminger Gemeinderats war begleitet von Betroffenheit und Trauer. Ein Platz war leer geblieben, stattdessen brannte eine Kerze vor einem Bild: Heike Eggenmüller-Hörsch. Die langjährige Gemeinderätin war am 26. Februar nach Krankheit im Alter von 56 Jahren verstorben. Die Rätinnen und Räte hatten sich zu einer Schweigeminute erhoben, um ihrer zu gedenken.

Bürgermeister Tobias Bühler ( CSU) würdigte Heike Eggenmüller-Hörsch als aufrechte, kämpferische und humorvolle Gemeinderätin. Das Wohl des Menschen in „Ihrem Gundremmingen“ und darüber hinaus sei für sie das größte Anliegen ihres politischen Handelns gewesen. Gerade für die Schwächeren in der Gesellschaft habe sie stets ein offenes Ohr gehabt. Ihr Wirken sei geprägt von großem Engagement, gegenseitigem Vertrauen und Wertschätzung gegenüber ihren Mitmenschen gewesen, betonte Bühler.