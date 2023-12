Gundremmingen

Unbekannte brechen in ein Einfamilienhaus ein

Unbekannte brachen in ein Wohnhaus in Gundremmingen ein.

Unbekannte brachen in den zwei Wochen vor Weihnachten in ein Wohnhaus in Gundremmingen ein. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Im Zeitraum zwischen Freitag, 15. Dezember und dem vergangenen Samstag wurde in ein Einfamilienhaus in der Ringstraße in Gundremmingen eingebrochen. Ein bislang unbekannter Täter brach laut Polizei die Kellertür des Wohnhauses auf und durchsuchte zunächst die Kellerräume nach Diebesgut. Anschließend gelang der Täter durch Aufhebeln einer weiteren Tür ins Erdgeschoss. Dort entwendete er Schmuck und Bargeld von bislang noch unbekanntem Wert. Die Polizei Burgau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Einbruch geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Burgau unter der Telefonnummer 08222/96900 in Verbindung zu setzen. (AZ)

