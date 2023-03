Das nächste Endspiel für die Handballerinnen des VfL Günzburg

In der Bayernliga-Abstiegsrunde erwarten die Handballerinnen des VfL Günzburg den HBC Nürnberg. Viel spricht für die Weinroten. Aber sie müssen wach bleiben.

Unmittelbar nach dem 38:36-Erfolg beim HBC Nürnberg steht für die Bayernliga-Handballerinnen des VfL Günzburg das Rückspiel gegen diesen Kontrahenten an. Zweifellos ist es ein weiteres Spiel mit Final-Charakter. Falls die Weinroten gewinnen, überflügeln sie das Team aus Franken in der Tabelle und sacken als zusätzliches Plus den direkten Vergleich ein, der zählt, falls zwei oder mehr Mannschaften diese Abstiegsrunde punktgleich beenden. Anwurf in der Rebayhalle ist am Samstag, 18. März, um 17.30 Uhr.

Husarenstück des VfL Günzburg

Das Tabellenbild zeigt, welches Husarenstück den Schwäbinnen vor einer Woche in Franken gelang. Der Auswärtssieg mischte die Karten in dieser Play-down-Serie neu. Eine Niederlage dagegen hätte schon einen breiten Weg Richtung Landesliga ausgeleuchtet.

Vor einer Woche ließen sich die Günzburger Angreiferinnen von der offensiven HBC-Abwehr nicht in die Schranken weisen und gingen unbeeindruckt auf Torejagd. Die nach der laufenden Runde scheidenden VfL-Trainer Jürgen und Peter Kees freuten sich besonders, dass nicht nur zwingende Frau-gegen-Frau-Aktionen aus dem Rückraum zum Erfolg führten, sondern auch das Spiel über Kreisläuferin Hannah Sperandio und Rechtsaußen Nina Porkert wie am weinroten Handballschnürchen lief.

Verbesserungspotenzial ist vorhanden

Verbesserungspotenzial gibt es vor allem in der Abwehr. Besonders auf Melina Schwab (sie erzielte im Hinspiel elf Tore) und die achtmalige Torschützin Tanja Wonner wird zu achten sein. Aber auch die Zweite der Torschützinnenliste, Elena Lubach (durchschnittlich sieben Treffer pro Partie), muss in ihrem Radius eingeschränkt werden.

Eine wirklich bessere Mannschaft gab es vor einer Woche nicht. Wenn man nach so einer intensiven Torehatz am Ende knapp vorne liegt, spielt auch das Quäntchen Glück eine kleine Rolle. Dieses Spielglück muss sich vor heimischem Anhang komplett neu verdient werden. Kämpfen hilft am meisten.

Ein Problem fällt ganz sicher weg: Das Harzverbot. Diesmal darf geklebt werden, das verstärkt den Heimvorteil. So taten sich die Nürnbergerinnen auswärts bislang auch schwer. Während zu Hause harzlos regelmäßig gepunktet wurde, gelangen während der ganzen Saison auswärts lediglich zwei Erfolge. Zu Favoritinnen macht das Aushängeschild des Günzburger Mächen- und Damenhandballes noch nicht.

Hofft auf den Klassenerhalt der Günzburger Handballerinnen: VfL-Spartenchef Torsten Zofka. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Unmissverständlich erklären die Verantwortlichen in Günzburg, dass der VfL auch nächste Saison und darüber hinaus bayerischen Spitzenhandball in allen Facetten der Abteilung anbieten möchte. Spartenchef Torsten Zofka sagt: „Der Klassenerhalt der Frauen wäre dafür immens wichtig.“ (AZ)