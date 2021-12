Der VfL Günzburg verliert chancenlos

Gegen die zweite Mannschaft der HBW Balingen-Weilstetten verliert das Team deutlich mit 23:40 (8:19). Trainer Czako lässt auch Ergänzungsspieler ran.

Am Wochenende des dritten Advents beschleichen einen gerne friedvolle Gedanken an eine schöne Bescherung im Kreise seiner Allerliebsten. Bestimmt hoffte auch der ein oder andere der knapp 200 Zuschauer, die Eis und Schnee, und auch den sehr aufwendigen Corona-Kontrollen trotzten, auf einen beschaulichen Handballabend. Doch die Günzburger Mannschaft hatte die Weihnachtsrechnung ohne den Gegner, die zweite Mannschaft der HBW Balingen-Weilstetten gemacht. Die Gäste wollten Punkte und hatten keine Geschenke dabei, um auch weiterhin ihren hohen Ansprüchen gerecht zu werden.

Die erste Mannschaft der HBW Balingen-Weilstetten hatte am Wochenende spielfrei. Da bei den Galliern, wie die Spielvereinigung genannt wird, die Kooperation der Leistungssportmannschaften sehr ernst genommen wird, bedeutete das für das Drittligaspiel, dass mit Nicola Stevanovic, Till Wente, Tobias Heinzelmann und Filip Baranasic gleich vier Spieler aus dem Melsungen-Kader mit an die Donau reisten.

Günzburgs Gegner war übermächtig

Ob allein der starke Kader von Trainer Micha Thiemann reichte, um die VfL-Spieler derartig einzuschüchtern, dass all ihre hochgelobten Kampfestugenden aus den letzten Wochen und Monaten diesmal vermisst wurden? Wohl nicht. Zwar fehlten beim VfL reihenweise Leistungsträger, trotzdem war das Heimteam chancenlos. Das Spiel passte nicht zu den vorigen Auftritten der Günzburger, die in den vergangenen Wochen stets an ihre Leistungsgrenze gingen.

Handball, Dritte Liga Staffel G: Der Spielplan des VfL Günzburg 1 / 22 Zurück Vorwärts VfL Pfullingen – VfL Günzburg 34:26 (17:13)

VfL Günzburg – TuS Fürstenfeldbruck 26:28 (12:14)

HBW Balingen/Weilstetten II – VfL Günzburg 28:26 (16:14)

VfL Günzburg – TSG Söflingen 24:24 (12:15)

HC Oppenweiler/Backnang – VfL Günzburg 36:20 (16:9)

VfL Günzburg – TSV Neuhausen/Filder 23:26 (15:13)

HSG Konstanz – VfL Günzburg 36:22 (15:12)

VfL Günzburg – TSV Blaustein 27:26 (13:12)

TV Willstätt – VfL Günzburg 21:27 (6:11)

TV Plochingen – VfL Günzburg 27:31 (10:16)

VfL Günzburg – SV Salamander Kornwestheim 28:35 (16:23)

VfL Günzburg – VfL Pfullingen 30:36 (15:17)

TuS Fürstenfeldbruck – VfL Günzburg 32:27 (14:15)

VfL Günzburg – HBW Balingen/Weilstetten II Samstag, 11. Dezember 2021, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

VfL Günzburg – HC Oppenweiler/Backnang Samstag, 22. Januar 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

TSV Neuhausen/Filder – VfL Günzburg Sonntag, 30. Januar 2022, 17 Uhr Egelsee-Halle Neuhausen

TSG Söflingen – VfL Günzburg Samstag, 5. Februar 2022, 18 Uhr Kuhberghalle Ulm

VfL Günzburg – HSG Konstanz Samstag, 12. Februar 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

TSV Blaustein – VfL Günzburg Samstag, 19. Februar 2022, 20 Uhr Lixsporthalle Blaustein

VfL Günzburg – TV Willstädt Samstag, 26. Februar 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

VfL Günzburg – TV Plochingen Samstag, 5. März 2022, 20 Uhr Rebayhalle Günzburg

SV Salamander Kornwestheim – VfL Günzburg Sonntag, 13. März 2022, 17 Uhr Sporthalle Ost Kornwestheim

Die ersten beiden Treffer erzielte ein gut gelaunter Michael Jahn, der in der ersten Halbzeit der durchschlagskräftigste Rückraumspieler der Günzburger war. Insbesondere im Rückraum lief an diesem Tag nicht viel zusammen, schmerzlich vermisst wurden die mutigen Aktionen von Andre Alves. Zwei Treffer von Jan Bitzer glichen das Spiel aus und schnell wurde klar, dass die Torejagd an diesem Abend eine Einbahnstraße Richtung Günzburger Tor werden sollte, obwohl Torwart Patrick Bieber noch Schlimmeres verhinderte. Blitzschnell schaltete der Gast aus einer bärenstarken 6:0-Deckung um und benötigte bis zur hundertprozentigen Torchance erstaunlich wenige Passstationen. Tobias Heinzelmann erzielte schnell das 2:7, Dennis Fuoß per Siebenmeter das 5:14. Die wochenlang gelobte VfL-Deckung bekam überhaupt keinen Zugriff auf ihre schnellen Gegner. Zur Halbzeit stand es 8:19. Gegen einen solch entschlossenen Gegner war das längst die Vorentscheidung.

Trainer Gabor Czako, der kaum Wechselmöglichkeiten hatte, versuchte seine Mannschaft im zweiten Durchgang zumindest perspektivisch voranzubringen, wenn schon die Begegnung nicht mehr umzubiegen war. Im Tor bekam Sascha Langhans nach guten Trainingsleistungen mal wieder eine Chance. Er rechtfertigte das Vertrauen mit etlichen Paraden. Am deutlichen Spielverlauf - nach 41 Minuten stand es 14:29, nach 54 Minuten 21:36 und zum Schluss 23:40 - konnte auch er nichts mehr ändern.

Lesen Sie dazu auch

Trotz der deutlichen Pleite gab es einige Lichtblicke beim VfL

So lieferten vor allem Spieler Lichtblicke, die sonst weniger im Focus stehen. Oliver Klöppel deutete auf der Spielmacherposition an, dass er eine Alternative sein kann. Für viele überraschend erzielte auch Luca Kaulitz, der seit dieser Saison hauptsächlich für den Landesligisten TSV Mainburg spielt, zwei Treffer. Vorsorglich hatte der VfL ihn mit einem Zweitspielrecht ausgestattet, dass es für Berufspendler gibt, deren Wohnsitze mehr als 100 Kilometer auseinander liegen. Jetzt, da mit Balazs Toth ein etatmäßiger Linksaußen lange ausfällt, zahlt sich das aus.

Die Günzburger hatten sich eine andere Verabschiedung in die Weihnachtspause gewünscht, besonders Nicolai Jensen, der an diesem Tag auch noch Geburtstag feierte. Nur ist ein langer und harter Nichtabstiegskampf kein Wunschkonzert. Das Team war am Ende seiner Kräfte und unterlag chancenlos.

Das nächste Spiel ist erst wieder am 22. Januar. Dann empfängt der VfL Günzburg um 20 Uhr den HC Oppenweiler-Backnang. Die Pause kommt für den VfL gerade richtig. Einige verletzte Spieler haben Zeit, um in die Mannschaft zurückzukehren. Die wird ihre Lehren aus der Niederlage gegen einen starken Gegner ziehen, um im kommenden Jahr wieder anzugreifen. (AZ)