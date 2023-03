Ein Unentschieden als gefühlte Niederlage für den VfL Günzburg

Die Bayernliga-Handballerinnen des VfL Günzburg bleiben nach dem 27:27 gegen Nürnberg abstiegsbedroht. Dennoch lässt sich Positives aus der Partie mitnehmen.

Der Kampf gegen den Abstieg aus der Bayernliga geht weiter. Allerdings halten die Handballerinnen des VfL Günzburg nun nicht mehr alle Trümpfe in der Hand. Durch das 27:27 (13:17) gegen den HBC Nürnberg haben die Schwäbinnen die Chance verpasst, in der Tabelle an diesem Kontrahenten vorbeizuziehen. Entsprechend enttäuscht reagierten die Weinroten auf das Ergebnis.

VfL Günzburg betont Wichtigkeit des Frauenhandballs

Nach dem wenige Tage zuvor erreichten Sieg in Nürnberg war der Abstand des auf Tabellenplatz fünf der Bayernliga-Abstiegsrunde stehenden VfL auf den HBC auf ganze zwei Punkte zusammengeschmolzen. Zu Hause und mit einer ordentlichen Portion Harz an den Händen sollte dieser Rückstand nun in einen Mini-Vorsprung gedreht werden.

Angerichtet war ordentlich dafür. Sage und schreibe 16 Einlaufmädchen begleiteten die weinroten Gladiatorinnen aufs Feld. Das sollte den Spielerinnen Mut machen, aber auch verdeutlichen, wie wichtig ein Bayernliga-Frauenteam für den eigenen Handball-Nachwuchs ist. Kinderhandball boomt beim VfL Günzburg, auch bei den Mädchen. Sie brauchen Vorbilder in den eigenen Reihen.

Erhoffter Harz-Vorteil verpufft

Die Begegnung freilich lief und endete so gar nicht nach dem Geschmack der zahlreichen Fans. Selbst der erhoffte Harz-Vorteil verpuffte; die ans Harzverbot in eigener Halle gewohnten Fränkinnen zeigten sich vom reichlich vorhandenen Klebemittel in der Rebayhalle gänzlich unbeeindruckt und dominierten die erste Hälfte.

Nach einem ersten Abtasten erzielte Julia Fischer für ihre Farben das 3:1 und die insgesamt zwölfmalige Torschützin Elena Lubach das 6:3.

In der 13. Minute glich Günzburgs Torjägerin Nina Porkert immerhin zum 6:6 aus. Die Linkshänderin sollte für ihre Farben am Ende sieben Treffer markieren.

Zu viele Fehler

Doch dieser Ausgleich war nicht der Auftakt für eine Wendung. Irgendwie klebte der Ball nicht richtig. War beim 38:36-Erfolg in Nürnberg die ausgezeichnete Angriffseffektivität der erfolgsbestimmende Faktor gewesen, so leisteten sich die Günzburgerinnen jetzt im Rückspiel viel zu viele Fehler. Nach dem 7:7 durch Alena Harder konterten die Gäste und bauten ihren Vorsprung bis zur Halbzeit durch einen Treffer von Stella Latzsch auf vier Tore aus.

Der HBC blieb nach dem Wechsel zunächst spielbestimmend. Tanja Wimmer warf Nürnberg mit fünf Treffern in Front.

An den Torhüterinnen lag es nicht. Marie-Sophie Lindnau in der ersten Halbzeit und Eileen Beck in der zweiten verdienten sich aufseiten der Gastgeberinnen Bestnoten in einem ansonsten technisch enttäuschenden Team. Wenn freilich die Handballkunst versagt, bleibt nur Kampfkraft.

Ein Fehlermeer

Die VfL-Spielerinnen stemmten sich im Fehlermeer gegen die drohende Niederlage. Aus dem 16:21 (37.) machten sie ein 18:21 (39.). Ein Happy-End schien selbst nach dem 22. Gegentor wieder möglich, zumal den Weinroten nun sechs unbeantwortete Tore in Folge gelangen. Günzburg führte plötzlich 24:22 (47.). Alle vorherigen Fehler waren vergessen.

Alena Harder war von den Gästen längst in Fraudeckung genommen worden. Die Kees-Brüder auf der VfL-Trainerbank brachten als Gegenmittel die siebte Feldspielerin. Chancen eröffneten sich hieraus schon, doch die bleiben ungenutzt. Der taktische Schuss ging nach hinten los und zwar ins eigene, leere Tor. Drei Mal sollten die nervenstarken Nürnbergerinnen dieses Geschenk nutzen. Beim 25:25 (52.) waren die Günzburgerinnen wieder ausgebremst. Zweimal konnten die Einheimischen noch mit einem Tor in Führung gehen, aber neun Sekunden vor Schluss glichen die Gäste zum 27:27-Endstand aus.

Jürgen Kees reagiert enttäuscht

Günzburgs Coach Jürgen Kees zeigte sich nach dem Spiel sichtlich enttäuscht. Doch weiß er auch, dass bei einem Nichtabstiegskampf kein Schönheitspreis zu gewinnen ist. Die Aufholjagd nach dem 16:21 zeugt aus seiner Sicht von Kampfeslust. Darauf wird es weiter ankommen.

Und das direkte Duell mit den Nürnbergerinnen haben die Weinroten ja gewonnen. Mit einem Sieg bei Schlusslicht TG Landshut am 25. März können sie immer noch an den HBC-Frauen vorbeiziehen. Gelingt das, war das aktuelle Remis kein Beinbruch. (AZ)

So haben sie gespielt

VfL Günzburg Lindnau, Beck, Schlund; Groll, Harder (4), Abmayr, Bosch (2), Stoll (2/1), Schütte (4), Sperandio (3), Pfetsch, Stern, Jahn (5), Porkert (7)