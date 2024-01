Auto überschlägt sich auf schneeglatter Fahrbahn

Ein Autofahrer gerät im Schneetreiben bei Kötz von der Fahrbahn ab und wird verletzt. Ein anderer kommt bei Ichenhausen ins Rutschen und fährt gegen einen Zaun.

Bei einem Unfall im Schneetreiben ist am Sonntagabend ein Autofahrer bei Kötz verletzt worden. Laut Polizei war der 27-Jährige auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Ichenhausen/Oxenbronn und Großkötz unterwegs. Da er seine Geschwindigkeit nicht den Wetterverhältnissen anpasste, kam er von der Fahrbahn ab, sodass sich der Pkw überschlug. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. In Ichenhausen geriet ein 20-jähriger Autofahrer aufgrund von Schneeglätte beim Linksabbiegen ins Rutschen und stieß gegen einen Gartenzaun. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6000 Euro. (AZ)