Bürgermeister eröffnen den "neuen" Radweg von Ichenhausen ins Kammeltal

Für Radfahrer geht es jetzt sicherer von Ichenhausen ins Kammeltal. Der vier Kilometer lange Radweg entlang der Staatsstraße ist fertig saniert.

Die Staatsstraße Ichenhausen – Ettenbeuren ist wieder durchgängig befahrbar. Die Baumaßnahmen sind termingerecht abgeschlossen worden. Etwa zweieinhalb Millionen Euro hat der Freistaat Bayern in die Sanierung dieser circa vier Kilometer langen Strecke und den parallel verlaufenden Radweg investiert. Am Freitag wurden die Straße und der Radweg wieder für den Verkehr freigegeben. Dazu trafen sich Ichenhausens Bürgermeister Robert Strobel und Kammeltals Bürgermeister Torsten Wick mit ihren Rädern an der Gemarkungsgrenze zwischen Ettenbeuren und Ichenhausen.

„Mit der Sanierung dieser Staatsstraße ist die Verkehrssicherheit auf dieser Strecke wieder bestens hergestellt. Auch die Sanierung des Radweges trägt dazu bei, dass hoffentlich mehr Menschen das Rad zwischen Ettenbeuren und Ichenhausen nutzen“, erklärte Bürgermeister Torsten Wick. Bürgermeister Robert Strobel ergänzte: "Die Sanierung der Straße war dringend nötig wegen der gefährlichen Spurrinnen und ihrer in die Jahre gekommenen Substanz. Damit sind die Straße und der Radweg wieder prima auf Vordermann gebracht worden." (AZ)