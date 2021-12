Nach Unfall in Ichenhausen: Mann spuckt Frau ins Gesicht

Die Emotionen kochten nach einem Verkehrsunfall in Ichenhausen hoch. Einer Frau wird von einem unbekannten Mann ins Gesicht gespuckt. Jetzt sucht ihn die Polizei.

Bei einem Verkehrsunfall in Ichenhausen wurde am Mittwochvormittag ein Autofahrer leicht verletzt. Doch nach dem Unfall kochten die Emotionen hoch. Nach Polizeiangaben bog eine 41-jährige Frau mit ihrem Wagen in der Günzburger Straße nach links in Richtung Annastraße ab. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem auf der Günzburger Straße entgegenkommenden Auto, das von einem 36-Jährigen gefahren wurde.

Unfall in Ichenhausen: Unbeteiligte geraten in Streit

Bei dem Verkehrsunfall wurde der 36-Jährige leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 6000 Euro. Nach dem Unfall kam es an der Unfallstelle zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen Personen, die am eigentlichen Unfallgeschehen nicht beteiligt waren. Im Laufe diese Auseinandersetzung wurde einer 55-jährigen Frau von einem bislang unbekannten männlichen Täter ins Gesicht gespuckt. Zudem beleidigte er die Geschädigte auch verbal. Gegen diesen unbekannten Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Beleidigung eingeleitet.

Der Gesuchte ist etwa 65 Jahre alt, zirka 180 cm groß und schlank. Er hat grau melierte Haare und war dunkel gekleidet. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem unbekannten Mann machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)