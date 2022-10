Radlerin bei Unfall mit Auto bei Ichenhausen am Kopf verletzt

Eine 73-Jährige Radfahrerin übersieht bei Ichenhausen eine Autofahrerin und prallt gegen den Wagen. Die Radlerin muss ins Krankenhaus gebracht werden.

Eine 73-jährige Radlerin ist am Freitagmittag bei einem Unfall verletzt worden. Laut Polizei fuhr die Frau auf dem Radweg von Ettenbeuren nach Ichenhausen. Als diese an einem Feldweg die Staatsstraße 2023 überqueren wollte, übersah sie einen von Ettenbeuren kommenden Wagen einer 40-Jährigen. Trotz einer umgehend eingeleiteten Vollbremsung der Autofahrerin kam es zum Zusammenstoß.

Die Radfahrerin erlitt Verletzungen am Kopf und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Zur Unfallaufnahme wurde die Staatsstraße 2023 durch die Feuerwehr teilweise gesperrt. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2000 Euro. (AZ)