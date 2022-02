Ichenhausen

12:30 Uhr

Stadt Ichenhausen genehmigt kleinere Mehrfamilienhäuser in Autenried

Dieses leerstehende Haus in Autenried wollte ein Bauherr in zwei Mehrfamilienhäuser mit 16 Wohneinheiten umwandeln. Nachdem die Stadt dies abgelehnt hat, wurde umgeplant.

Plus Was die Grundstückseigentümer ursprünglich in Autenried geplant hatten, war der Stadt viel zu massiv. Jetzt liegen neue Planungen vor.

Von Heike Schreiber

Der Bauantrag, der der Stadt Ichenhausen im Sommer vergangenen Jahres vorlag, passte den Mitgliedern des Bauausschusses überhaupt nicht. Zwei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 16 Wohneinheiten hatten Grundstückseigentümer in Autenried vorgesehen. Nicht nur Dritter Bürgermeister Hubert Schuler ( Freie Wähler) betrachtete die massive Bebauung an dieser Stelle als "Unding". Das Gremium stimmte geschlossen dagegen. Jetzt landeten die Unterlagen wieder im Ausschuss - jedoch in deutlich veränderter Form.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen