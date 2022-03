Wie ein 120 Meter tiefer Trinkwasserbrunnen gebürstet und gereinigt wird

Der Eisengehalt im Grundwasser hat dem Brunnen im Ichenhauser Stadtteil Unterrohr stark zugesetzt. Drei Wochen ist eine Fachfirma vor Ort. Was sie dort genau macht.

Wasserwart .... hat es als erster bemerkt und Alarm geschlagen. Die Pumpe im Trinkwasserbrunnen in Unterrohr hat nicht mehr so gearbeitet wie in den Jahren zuvor. Die Leistung nahm immer weiter ab. Eine Messung ergab schließlich, dass aus den 15 Litern, die die Stadt normalerweise pro Sekunde fördern darf, plötzlich elf Liter geworden waren. Ein Zeichen, dass sich im Brunneninneren Schmutz abgelagert hat, die Pumpe zunehmend blockiert wird und dringend ausgetauscht werden muss. Etwa alle zehn bis zwölf Jahre sei das nötig, sagt Thomas Fischer vom Bauamt Ichenhausen. Eine Fachfirma hat jetzt den Brunnen für drei Wochen in Beschlag genommen, um ihn wieder auf Vordermann zu bringen. Für die Firma eine "Sisyphus-Arbeit". Doch was bedeutet das für die Trinkwasserversorgung der Stadt?

Der Brunnen in Unterrohr ist seit .... im Einsatz. Mit jährlich ??? Kubikmetern Trinkwasser ist dieser laut Bürgermeister Robert Strobel "ein wesentlicher Baustein unserer Wasserförderung". Die beiden Brunnen im Rohrer Wald bringen zusammen weitere ??? Kubikmeter Trinkwasser pro Jahr aus der Tiefe. Alle drei versorgen die Verwaltungsgemeinschaft Ichenhausen mit ausreichend Wasser. Damit dies zuverlässig passiert, braucht es intakte Pumpen, die der Wasserwart immer genau im Blick haben muss. "Wenn man die Pumpe nicht rechtzeitig austauscht, macht sie irgendwann ganz schlapp, das ist dann der worst case", erklärt Thomas Fischer.

Soweit sollte es beim Unterrohrer Brunnen nicht kommen, die Stadt hat deshalb entschieden, die Pumpe zu wechseln und den Brunnen fachgerecht regenerieren zu lassen. Damit soll der sogenannten Verockerung des Brunnens entgegengewirkt werden. Der Eisengehalt setzt laut Fischer den unzähligen Filteröffnungen zu, durch die Grundwasser in das Brunnenrohr eindringt. Für diese Arbeiten sei jetzt die beste Jahreszeit, da der Wasserbedarf bei Weitem nicht so hoch sei wie im Sommer, wenn Gärten gegossen und Pools mit Wasser gefüllt werden wollen. Die Trinkwasserversorgung sei selbstverständlich weiter gewährleistet, wenn ein Brunnen ausfalle, müssten die beiden anderen mehr Wasser fördern. Dies sei mit dem Wasserwirtschaftsamt abgestimmt, die Fördergenehmigung dürfe in diesem Ausnahmefall überschritten werden.

Einen Brunnen fachgerecht reinigen zu lassen, komme zwar nicht oft vor, es sei aber auch nicht "ganz exotisch", findet Fischer. Es braucht dafür jedoch eine Spezialfirma, und die seien rar gesät. Denn diese Arbeiten seien nicht so schnell im Vorbeigehen erledigt, "das ist ein diffiziler, langwieriger Prozess". Um den Brunnen zu säubern, wurde die Pumpe entfernt, das Rohr mit einer Kamera befahren

Zu Beginn der 2000er Jahre musste man noch mit Salzsäure ran, um den Trinkwasserbrunnen von Ablagerungen zu befreien. Die reinste Chemiekeule sei das gewesen. Darauf verzichte man heutzutage, am Unterrohrer Brunnen komme man komplett um Reinigungsmittel herum, so Fischer.

80.000 bis 90.000 Euro kostet die Stadt die Brunnensanierung mitsamt Pumpentausch.