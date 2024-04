Jana Korczikowski verstärkt die Redaktion der Günzburger Zeitung

Plus Ab sofort unterstützt Jana Korczikowski die Redaktion der Günzburger Zeitung. Hier betreut sie hauptsächlich die Stadt Leipheim.

Seit April gibt es ein neues Gesicht in der Redaktion: Jana Korczikowski schreibt jetzt für die Günzburger Zeitung. Die 33-Jährige ist im Landkreis Augsburg aufgewachsen und war zuletzt für die Schwabmünchner Allgemeine tätig. Aus privaten Gründen hat es sie nun weiter in den Westen verschlagen.

Bei der Günzburger Zeitung betreut sie vor allem die Stadt Leipheim. Mit der Berichterstattung über Projekte und Veranstaltungen wie dem Kinderfest und dem Gartenhallenbad sowie dem Heimat- und Bauernkriegsmuseum oder dem Zehntstadel wird es bestimmt nicht langweilig. Das ist ihr auch wichtig, denn die Abwechslung ist neben dem Kontakt zu interessanten Menschen eines der Dinge, die sie am Redakteursberuf sehr schätzt. Jana Korczikowski schreibt gern Beiträge oder Reportagen, bei denen sie selbst aktiv werden und Neues ausprobieren kann – zum Beispiel Stand-Up-Paddling. Auch privat mag sie die Abwechslung, gibt Sportkurse im Fitnessstudio, ist gern in der Natur unterwegs, sei es zu Fuß oder auf dem Rad, und sie liebt Tiere.