vor 34 Min.

Torjäger Azamfirei: „Die Mannschaft gibt mir die Chance zu zeigen, was ich kann“

Plus Georghe-Daniel Azamfirei hat 19 der 42 Tore des Fußball-Kreisklassisten SV Scheppach erzielt. Wo der 27-Jährige herkommt und was ihn antreibt.

Von Alois Thoma

Der SV Scheppach belegt nach 14 Spielen mit 28 Punkten Platz zwei in der Fußball-Kreisklasse West 1. Hatten Sie das zu Saisonbeginn erwartet, Herr Azamfirei?

Georghe-Daniel Azamfirei: Ehrlich gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass wir so gut spielen und so weit vorne liegen würden. Man man sagte mir, dass die vergangenen beiden Spielzeiten weit unten in der Rangliste beendet wurden. Aber ich denke, wir haben mit unseren Spielen bewiesen, dass wir mehr können und eine starke Mannschaft sind. Ich bin deshalb sehr stolz auf alle Spieler.

