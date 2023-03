Auto überschlägt sich am Kreisverkehr in Jettingen-Scheppach

Weil er zu schnell durch den Kreisverkehr an der Umfahrung von Jettingen-Scheppach fährt, verunglückt ein Autofahrer. Das Auto landet in der Wiese.

Von Burtenbach kommend fuhr ein 31-Jähriger am Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr mit seinem Auto auf der Staatstraße 2025 Richtung Autobahn. Vermutlich war die laut Polizei nicht angepasste Geschwindigkeit die Ursache, dass er am Kreisverkehr zur Kreisstraße GZ17 Richtung Wettenhausen verunglückte. Der Wagen prallte am Ende des Kreisverkehrs in die Leitplanke, überschlug sich und kam in der angrenzenden Wiese zum Liegen. Die Leitplanke war in diesem Bereich bereits von vorangegangenen Unfällen beschädigt. Der Autofahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Zur Absicherung der Unfallstelle war die Feuerwehr Jettingen mit insgesamt 23 Aktiven vor Ort. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 13.000 Euro. (AZ)