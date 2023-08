Autodieb stiehlt schwarzen BMW in Jettingen-Scheppach

Der Wagen ist versperrt in einem Hofraum abgestellt gewesen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein Täter entwendete in der Nacht vom vergangenen Samstag auf Sonntag einen schwarzen BMW mit Günzburger Zulassung. Das Fahrzeug war versperrt in einem Hofraum in der Gemeinde Jettingen-Scheppach abgestellt. Die Polizei Burgau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08222/96900 zu melden. (AZ)