Betrunkener rauscht über den Kreisverkehr bei Jettingen

Ein 23-Jähriger hat nahe Jettingen einen Unfall verursacht. Der hat Folgen für den jungen Mann.

Ein betrunkener Autofahrer hat an einem Kreisverkehr der Staatsstraße von Burtenbach in Richtung Jettingen den Überblick verloren und einen Unfall gebaut. Laut Polizeiangaben überfuhr ein 23-Jähriger Freitagnacht den dortigen Kreisverkehr und prallte mit seinem Pkw in die gegenüberliegende Leitplanke.

Bei der Unfallaufnahme stellte sich schnell heraus, dass der Autofahrer deutlich alkoholisiert unterwegs war und deswegen den Kreisverkehr übersehen hatte. Eine Überprüfung an der Unfallstelle ergab einen Alkoholwert von mehr als einem Promille. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Es entstand ein Gesamtschaden von etwa 10.000 Euro. (AZ)