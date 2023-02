Jettingen-Scheppach

06:00 Uhr

Das ist der Stand der Sanierung des Gartenhallenbads in Leipheim

Plus Rund 35 Millionen Euro werden für das Projekt ausgegeben. Der Geschäftsführer des Zweckverbands Hallenbad Nord spricht in Jettingen-Scheppach über die aktuelle Situation.

Matthias Kiermasz, der Geschäftsführer des Zweckverbands Hallenbad Nord, hat in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Jettingen-Scheppach über den Stand bei der Sanierung des Gartenhallenbads Leipheim informiert. Der Markt Jettingen-Scheppach hatte im Jahr 2017 beschlossen, dem Zweckverband beizutreten. Das Bad sei von Anfang an als sanierungswürdig bewertet worden und man werde von dem Vorhandenen gewisse Dinge weiterhin nutzen, so Kiermasz. Man betrachte das Bad immer über seinen gesamten, über 30 Jahre geplanten Lebenszyklus, daher sei es dem Zweckverband wichtig, dass die Investition nachhaltig und rentierlich sei.

