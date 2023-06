Fahrspurwechsel löst auf der A8 bei Jettingen zwei Unfälle aus

Ein Auto überschlägt sich auf der A8. Auslöser war vermutlich ein Fahrfehler nach einem Überholvorgang. Es entsteht hoher Sachschaden.

Auf der A8 ereignete sich am Sonntagabend im Bereich Jettingen-Scheppach ein Unfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen. Nach Angaben der Verkehrspolizei in Günzburg war ein 31-jähriger Autofahrer auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs und überholte mehrere Fahrzeuge. Als er nach dem Überholvorgang den Fahrstreifen wechselte, übersah er ein Auto, das sich auf dem rechten Fahrstreifen befand. Dessen 50-jähriger Fahrer versuchte durch ein Ausweichmanöver einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei verlor er jedoch die Kontrolle über sein Fahrzeug und schleuderte quer über die Fahrbahn. Letztendlich prallte das Fahrzeug frontal in die Betongleitwand.

Hoher Sachschaden und eine verletzte Person bei Unfall auf der A8

Im Verlauf dieses Verkehrsunfalles verlor ein weiterer Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen. Der 37-jährige Mann kam aus bisher ungeklärter Ursache ins Schleudern und prallte mit seinem Wagen gegen die Schutzplanken-Absenkung. Dabei überschlug sich sein Fahrzeug mehrfach und kam schließlich auf dem Randstreifen zum Stehen. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug selbstständig verlassen, musste aber aufgrund seiner mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Beifahrerin des 50-Jährigen wurde leicht verletzt. Die beiden Personen der beteiligten Fahrzeuge blieben unverletzt. Der Sachschaden wird von der Verkehrspolizei Günzburg auf etwa 27.000 Euro beziffert. Ein Fahrstreifen musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Gegen den Unfallverursacher wird unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt. (AZ)