Jettingen-Scheppach

12:00 Uhr

In Jettingen-Scheppach werden Wasser und Abwasser teurer

Plus Drehen Jettingen-Scheppachs Bürger den Hahn auf, müssen sie küntig tiefer in die Tasche greifen. Warum im Markt bei den Wassergebühren auch die Grundgebühr erhöht wird.

Von Peter Wieser

In Jettingen-Scheppach wurden die Gebühren für Wasser und Abwasser für den Zeitraum vom 1. Oktober 2023 bis 30. September 2027 neu kalkuliert. Dass diese ansteigen würden, davon habe man ausgehen können, so Bürgermeister Christoph Böhm ( Freie Wähler) bei der jüngsten Sitzung des Marktgemeinderats.

Trinkwasser sei das beliebteste Lebensmittel überhaupt und entsprechend werde es kontrolliert. Würde man die gleiche Menge Wasser zum billigsten Tarif in irgendeinem Supermarkt kaufen, wäre man mit viel Geld dabei. Kämmerer Matthias Endris merkte an: Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung seien Einrichtungen, die sich selbst tragen müssten und auch entsprechend zu kalkulieren seien. Bei den Wassergebühren habe es in den vergangenen Jahren Unterdeckungen gegeben. Das bedeute, dass dieses Minus im neuen Gebührenzeitraum wieder ausgeglichen werden müsse. „Allein das bedeutet etwa 15 Cent an der Wassergebühr.“

