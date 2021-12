Jettingen-Scheppach

Jettingen-Scheppach dreht nicht an der Steuerschraube

Die Gemeinde Jettingen-Scheppach ändert nichts an den Hebesätzen für die Grund- und Gewerbesteuer. Eine Steuererhöhung sei nicht zumutbar, die Bürger sollen nicht an ihr Erspartes ranmüssen.

Von Walter Kaiser

Die Hebesätze für die Grund- und die Gewerbesteuer werden in Jettingen-Scheppach nicht erhöht. Das hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen. Bei der Höhe dieser Steuern liege die Marktgemeinde unter dem Durchschnitt im Landkreis und in Bayern, betonte Bürgermeister Christoph Böhm. Eine Steuererhöhung sei Bürgern und Unternehmen in den schwierigen Zeiten von Corona nicht zuzumuten.

