Jettingen-Scheppach: Robatherm wirft nichts so schnell aus der Bahn

Das krisensicherste Unternehmen in Deutschland und Luxemburg kommt laut der europäischen Ratingagentur Creditreform aus Jettingen-Scheppach.

Besondere Auszeichnung für Robatherm: Der Familienbetrieb aus dem Landkreis Günzburg ist als krisensicherstes Unternehmen im Land bewertet worden. Corona-Pandemie, der Ukraine-Krieg oder auch die steigenden Strom- und Gaspreise – die unsichere Situation vieler Firmen und düstere Prognosen verunsichern deutschlandweit viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Dies war Anlass für die Creditreform Rating AG die Widerstandsfähigkeit von Unternehmen zu analysieren. In einem Gesamtranking werden 170 Firmen angezeigt.

Spezialisten der Ratingagentur untersuchten die Kennzahlen von Unternehmen im Zeitraum von 2018 bis einschließlich 2020. Somit war auch das erste Jahr der Pandemie eingeschlossen, das gesamtwirtschaftlich einschneidende Auswirkungen hatte. In der Untersuchung wurden verschiedene Kennziffern wie Eigenkapitalquote, Liquidität, Return of Investment (ROI) und eine gute Bonität berücksichtigt. So haben Firmen mit einem hohen Eigenkapital, die daher unabhängig von kreditgebenden Banken oder anderen Investoren sind, andere Möglichkeiten, auf eine plötzlich eintretende Krise zu reagieren, als kreditgebundene Unternehmen.

"Wir wollen sichere Jobs auch in turbulenten Zeiten bieten", sagt Robatherm-Geschäftsführer Mathieu Huber. Foto: Dominik Obertreis/Robatherm

Mit dem ersten Platz fühlt sich Mathieu Huber, Geschäftsführer der Robatherm GmbH + Co. KG, in der Unternehmensstrategie bestätigt: "Wir wollen unsere Unabhängigkeit als mittelständisches Unternehmen erhalten und uns aus eigener Kraft gemeinsam weiterentwickeln." Dass Robatherm am Ende sogar auf Platz eins landete, nimmt auch Sebastian Weins, der Chef des Bereichs Finanzen und Controlling bei Robatherm, gerne zur Kenntnis: "Dass wir finanziell stabil sind, weiß ich natürlich. Aber dass wir bei dieser Analyse den ersten Platz belegen, hat auch mich überrascht und freut mich sehr. Umso mehr, da wir uns für diese Auszeichnung nicht beworben oder angemeldet haben, wie es bei anderen Unternehmenspreisen üblich ist. Wir haben von dieser Studie erst erfahren, als die Ergebnisse veröffentlicht wurden."

Robatherm-Mitarbeitende erwarten einen zuverlässigen Arbeitgeber

"Organisches Wachstum" laute seit jeher die Devise bei Robatherm, betonte Geschäftsführer Huber. Man lege sehr viel Wert darauf, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dauerhaft zu beschäftigen. "Wir machen die Anzahl der Beschäftigten nicht davon abhängig, ob wir im nächsten Monat einen Auftrag mehr oder weniger haben. Manchmal wäre sogar mehr Umsatz möglich, aber das ist nicht unsere Philosophie. Wir beschäftigen so viele Personen, wie wir auch konstant beschäftigen können. Und unser Team leistet Hervorragendes." Nur so sei diese Kontinuität auch möglich. Jeder habe privat finanzielle Verpflichtungen, fährt Huber fort.

Umso wichtiger sei es, dass man einen zuverlässigen Arbeitgeber habe. Dies zeigte sich auch während der Pandemie. Kurzarbeit ist nach Unternehmensangaben nie ein Thema gewesen. Und noch bevor die Politik im Herbst 2022 reagierte, zahlte Robatherm unternehmensweit bereits im April 2022 freiwillig ein Energiegeld in Höhe von 300 Euro pro Person aus – als Antwort auf die gestiegenen Energiepreise.

Firma aus Jettingen-Scheppach hat hohen Personalbedarf in der Produktion

An den Standorten in Jettingen-Scheppach und Burgau sowie einem weiteren in Thailand (Mitarbeiter insgesamt 550) produziert Robatherm raumlufttechnische Geräte. Wer qualitativ hochwertige und komplexe Produkte herstellen möchte, benötige Fachkräfte, hob Mathieu Huber hervor. Die reichen auch bei Robatherm offenbar noch nicht aus. Obwohl intensiv ausgebildet werde, sei die Firma auf dem Arbeitsmarkt intensiv auf der Suche nach Fachkräften. Mechatroniker für Kältetechnik, Anlagenmechaniker für Sanitär-Heizungs- und Klimatechnik sowie Elektriker seien besonders nachgefragt, aber auch in der Montage in Jettingen-Scheppach und Burgau sei man dabei, die Mitarbeiterzahl kontinuierlich zu erhöhen.

Trotz aller Negativmeldungen in der Wirtschaft blicken die Verantwortlichen von Robatherm zuversichtlich in die Zukunft. Ein Grund dafür liegt darin, dass die raumlufttechnischen Geräte in unterschiedlichsten Branchen eingesetzt werden. So kann es die Firma verkraften, wenn einzelne Wirtschaftsbereiche Probleme bekommen. Man könne dies durch Bauprojekte in anderen Branchen kompensieren. Ein weiterer Grund also, schlussfolgert die Firma, der für die Krisenresistenz von Robatherm spricht und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Sicherheit gibt. (AZ)