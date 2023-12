Jugendliche mit Schlagring und Teleskopschlagstock unterwegs

Immer wieder soll sich eine Gruppe Jugendliche auf einem Gelände eines Unternehmers in Jettingen herumtreiben. Am Sonntagabend ist die Polizei vor Ort.

Ein Geschäftsmann in Jettingen hat die Beamten der Polizeiinspektion Burgau verständigt, da sich auf seinem Gelände in der Hauptstraße in der Vergangenheit immer wieder Jugendliche aufgehalten und Sachbeschädigungen begangen haben sollen. Am Sonntagabend waren laut Bericht der Beamten erneut widerrechtlich Jugendliche auf dem Gelände. Zwei aus der Gruppe hätten bereits ein Hausverbot erhalten. Zudem soll einer der Jugendlichen ein Messer dabeigehabt haben. Die Polizei konnte die Jugendlichen auf dem Gelände antreffen, berichtet sie. Bei der Anzeigenaufnahme stellte sich heraus, dass einer der Gruppe einen Schlagring und ein anderer einen Teleskopschlagstock dabeihatten. Beide Gegenstände sind nach dem Waffengesetz verboten, weswegen die Beamten gegen die Jugendlichen ein Strafverfahren einleiteten. Die Polizei verwies alle Anwesenden vom Gelände und ermittelt wegen Hausfriedensbruch. (AZ)