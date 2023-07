Kleintransporter fährt auf der A8 ungebremst auf einen Sattelzug auf

Ein 31-Jähriger bemerkt den Sattelzug bei Jettingen-Scheppach nicht und kracht auf diesen. Der Fahrer hat großes Glück. Teile der Autobahn müssen gesperrt werden.

Ein schwerer Auffahrunfall ist am Montagabend gegen 22.30 Uhr auf der A8 an der Anschlussstelle Burgau passiert. Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 31-jähriger Fahrer eines Kleintransporters in Richtung Stuttgart. Unmittelbar vor ihm befand sich ein Sattelzug auf dem rechten von drei Fahrstreifen. Der 31-Jährige erkannte den Sattelzug im Bereich der Anschlussstelle Burgau zu spät und fuhr diesem nahezu ungebremst hinten auf. Durch das Auffahren wurde die Fahrzeugfront rechtsseitig bis hin zum Beifahrersitz eingedrückt. Glücklicherweise war der 31-Jährige alleine im Fahrzeug und erlitt selbst nur leichte Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst zur Überprüfung in ein Krankenhaus gebracht.

Nach Unfall auf der A8: Unfallfahrzeug muss abgeschleppt werden

Den Sachschaden am Kleintransporter schätzen die Beamten auf etwa 15.000 Euro. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Sattelauflieger entstand trotz der Wucht des Aufpralls nur kleinerer Sachschaden an der Beleuchtungseinrichtung. Für die Unfallaufnahme und die anschließenden Reinigungsarbeiten wurde der rechte und der mittlere Fahrstreifen durch die Feuerwehr Burgau zeitweise gesperrt. (AZ)