Jettingen-Scheppach

18:00 Uhr

Mindeltal-Gymnasium nimmt ab dem neuen Schuljahr auch Buben auf

Am Mindeltal-Gymnasium in Jettingen-Scheppach werden ab dem kommenden Schuljahr auch Buben aufgenommen. Rektor Mustafa Üyrüş hat schon 15 Voranmeldungen auf dem Tisch liegen.

Plus Mehr als ein Jahrzehnt war das Mindeltal-Gymnasium in Scheppach eine Mädchenschule. Warum man neue Wege geht und welche Folgen das hat, erklärt der neue Rektor.

Von Heike Schreiber

Das neue Schuljahr am Mindeltal-Gymnasium in Jettingen-Scheppach wird ein ganz anderes und besonderes werden. Denn die bisherige Mädchenschule mit Internat wird erstmals seit dem Start im Jahr 2009 auch Buben unterrichten. Mit einer Einschränkung: Lediglich in der fünften, sechsten und siebten Jahrgangsstufe werden Buben aufgenommen. Die Entscheidung, das Konzept zu ändern, sei nicht leicht gefallen, sagt Mustafa Üyrüş, der seit Februar dieses Jahres als Rektor des Gymnasiums fungiert. Wie er im Gespräch mit unserer Redaktion verrät, hätten aber die Gründe, diesen Schritt zu gehen, überwogen. Nicht nur auf Schülerinnen und Lehrerschaft kommen dadurch Veränderungen zu, es hat Konsequenzen für die gesamte Einrichtung.

Alles hat einst ziemlich überschaubar begonnen. 2009 ging die Scheppacher Einrichtung (damals noch unter dem Namen Vision-Privatschule) als reines Mädcheninternat mit gerade mal 20 Schülerinnen an den Start. Begonnen wurde zunächst mit zwei fünften Klassen, je eine Real- und Gymnasialklasse. Die Anfangszahl wuchs innerhalb weniger Jahre auf zwischenzeitlich 185, Tagesschülerinnen kamen hinzu. Die Räume wurden zu klein, ein vierstöckiger Neubau wurde errichtet. 2016 änderte sich der Name in Mindeltal-Gymnasium und -Realschule.

