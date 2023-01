Jettingen-Scheppach

11:30 Uhr

Robatherm kann in Jettingen-Scheppach eine Erweiterung planen

Plus In Jettingen-Scheppach wurde das Investitionsprogramm für die kommenden Jahre genehmigt. Der Markt investiert stark in die Zukunft.

Von Bernhard Weizenegger

Die Marktgemeinde Jettingen-Scheppach steht wie alle Kommunen vor großen Herausforderungen in unsicheren Zeiten. Die gute Haushaltslage ermöglicht dabei kräftige Investitionen in erneuerbare Stromerzeugung und in Grunderwerb – und damit in die zukünftige Entwicklung. Eine bedeutende Erweiterung einer Gewerbefläche für die Firma Robatherm ist ebenfalls ein Stück näher gerückt. Der Kiesabbau an der Scheppacher Mühle wird zum Schutz von Natur und Bürgern gestoppt.

