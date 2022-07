Jettingen-Scheppach

14:05 Uhr

Storch im Tiefflug verursacht Unfall nahe Jettingen-Scheppach

Ein Storch im Tiefflug verursachte an der Schönenberger Kreuzung in Jettingen-Scheppach einen Verkehrsunfall.

Ein Storch hat am Montagnachmittag ein schmerzhaftes Flugmanöver absolviert. An der Schönenberger Kreuzung prallte er im Tiefflug in ein Auto.

Die Schönenberger Kreuzung an der Umgehungsstraße von Jettingen-Scheppach gilt seit Jahren als unfallträchtig. Doch einen Verkehrsunfall, der von einem Storch verursacht wurde, gab es bislang noch nicht. Der ungewöhnliche Vorfall ereignete sich laut Polizei am Montagnachmittag. Gegen 16.45 Uhr war ein 29-Jähriger mit seinem Auto auf der Umgehungsstraße in Richtung Burtenbach unterwegs. Auf Höhe der Schönenberger Kreuzung kam von rechts ein Storch im Tiefflug und prallte gegen die rechte Fahrzeugseite des 29-Jährigen. Durch den Zusammenprall blieb der Storch einige Minuten benommen liegen. Beim Eintreffen der Streife der Polizeiinspektion Burgau hatte er sich aber wieder so weit erholt, dass er aufstehen und weiterfliegen konnte. Am getroffenen Wagen entstand kein nennenswerter Sachschaden. (AZ)

Themen folgen