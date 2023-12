Unfall beim Überholen in Jettingen

Eine Autofahrerin stieß bei einem misslungenen Überholmanöver mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. Dessen Fahrerin kam mit einem Schock ins Krankenhaus.

Eine Autofahrerin war am Dienstagnachmittag auf der Umgehung in Jettingen von Burtenbach kommend unterwegs. Am Berg kurz vor der sogenannten Schönenberger Kreuzung setzte sie laut Polizeibericht zum Überholen eines Pkw mit Anhänger an. Dabei übersah sie jedoch einen Pkw im Gegenverkehr. Beide Fahrzeuge stießen seitlich zusammen. Die entgegenkommende Fahrerin musste nach Angaben der Polizei aufgrund eines Schocks in ein Krankenhaus gebracht werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in Höhe von etwa 23.000 Euro. (AZ)