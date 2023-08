Vollsperrung auf der A8: LKW-Reifenplatzer verursacht Unfall

Glück im Unglück hatte eine Mutter und ihr zweijähriger Sohn auf der A8 bei Leipheim, als sie nach einem Reifenplatzer eines LKW die Kontrolle über ihr Auto verlor.

Nach einem Reifenplatzer eines Sattelzuges flogen am Dienstag Teile des LKW-Reifens über die drei Fahrstreifen der A8 bei Jettingen Scheppach und blieben auf der Fahrbahn in Fahrtrichtung Stuttgart liegen. Wie die Polizei mitteilte, musste eine Autofahrerin ihren Wagen deswegen so stark abbremsen, dass sie die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Das Auto drehte sich vom linken Fahrstreifen auf den mittleren und kollidierte dort mit einem weiteren Fahrzeug. Die Fahrerin, die das Auto so stark abbremsen musste, hatte ihren zweijährigen Sohn auf der Rücksitzbank. Beide wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Mutter und zweijähriges Kind bei Unfall auf der A8 leicht verletzt

Wegen der querstehenden Fahrzeuge und der Fahrzeugteile war die A8 für rund eine Stunde voll gesperrt, anschließend leiteten die Feuerwehr Zusmarshausen den Verkehr an der Unfallstelle vorbei und sicherten die Unfallaufnahme der Verkehrspolizei Günzburg ab. Den Schaden schätzten die Beamten auf 8.000 Euro. (AZ)