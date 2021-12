Kurioser Unfall in Kammeltal: Wer vermisst einen Reifen?

Ein Mann ist zwischen Kleinbeuren und Unterknöringen mit dem Auto unterwegs. Auf der Straße taucht ein unerwartetes Hindernis auf.

Am Dienstagmorgen gegen 6.50 Uhr war ein 33-Jähriger mit seinem Auto zwischen Kleinbeuren und Unterknöringen unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang fuhr er über einen auf der Fahrbahn liegenden Reifen.

Unfall: Auto fährt bei Unterknöringen über herumliegenden Reifen

An seinem Fahrzeug entstand laut Polizei ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise auf den Besitzer oder auf den Verlierer des Reifens unter Telefon 08222/96900 an die Polizeiinspektion Burgau. (AZ)