Schon wieder sind Enkeltrickbetrüger im Kreis Günzburg aktiv

Eine 78-Jährige aus Kammeltal erkannte einen Betrug erst, als sie knapp 1500 Euro überwiesen hatte. Die Polizei warnt vor dem Enkeltrick.

Eine 78-Jährige hat am vergangenen Sonntagabend gegen 19 Uhr eine WhatsApp-Nachricht erhalten, in der sich der Versender als ihr Sohn ausgab. Wie die Polizei mitteilt, schrieb der angebliche Sohn, dass er eine neue Telefonnummer hätte und sein Online-Banking momentan nicht funktionieren würde. Er schrieb weiter, dass er eine dringende Rechnung in Höhe von 1429 Euro bezahlen müsste und bat die Geschädigte, diese für ihn zu begleichen. Laut Polizeibericht überwies die 78-Jährige den Betrag an eine Bank. Nachdem sie den Betrug erkannte, erstattete die Frau Anzeige bei der Polizei in Burgau.

Enkeltrick: Die Polizei rät, kein Geld auf fremde Konten zu überweisen

Die vergleichsweise neue Masche ist eine Variante des sogenannten Enkeltrickbetruges, nun per WhatsApp. „Hallo Mama, mein Handy ist kaputt. Das ist meine neue Nummer.“ Eine solche Nachricht von einem Unbekannten soll vortäuschen, Sohn oder Tochter wären am anderen Ende. Auf dem Ersatz-Handy sei kein Online-Banking möglich, schreiben die Betrüger oft. Es müsse aber dringend eine Überweisung erfolgen. Die Polizei rät in solchen Fällen: