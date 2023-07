Kammeltal

06:00 Uhr

Wasser wird für die Kammeltaler Bürger teurer

Plus Eine Verdopplung der Wasser-Grundgebühr war in Kammeltal eine der Optionen. Ganz so hoch fällt die Preissteigerung dann aber doch nicht aus.

Von Wolfgang Kahler

Die Bürger im Kammeltal werden in den nächsten Jahren mehr fürs Wasser ausgeben müssen, das hat mehrere Gründe. Die Gemeinde rechnet mit höheren Investitionen für Versorgungstechnik und bei der Behebung von Rohrbrüchen.

Der Preis für einen Kubikmeter steigt ab 2023 um fast 24 Prozent. Die bisherige Kalkulation der Gebühren entsprach wohl nicht der kommunalen Abgabeordnung, informierte Ingrid Hannemann von der Schweriner Kommunalservicefirma Kubus im Gemeinderat. Dazu hätten auch teilweise Falschbuchungen geführt, so dass eine exakte Kalkulation nicht möglich sei. So sei das Anlagevermögen der 1960 eingerichteten Wasserversorgung nicht in die Abrechnung eingeflossen. Nach aktuellen Stand beträgt dieses 5,3 Millionen Euro. In den vergangenen Jahren verzeichnete die Wasserversorgung bis 2018 eine Überdeckung durch die eingenommen Beiträge, ab 2019 jedoch eine Unterdeckung wegen hoher Ausgaben. Dem Gremium empfahl Hannemann jedoch, diese Unterdeckung nicht auszugleichen. Bis zum Ende des neuen Kalkulationszeitraums von Januar 2022 bis Ende 2025 rechnet sie mit weiteren hohen Aufwendungen für die Wasserversorgung in Höhe von mehr als einer Million Euro.

