Der Faschingsumzug in Kötz geht zurück zu den Wurzeln

Einen "entspannten" Umzug sehen etwa 4000 Zuschauer am Sonntagnachmittag in Kötz. Dieses Jahr hat sich viel geändert - wie das närrische Treiben ablief.

Nach vielen Jahren des närrischen Wettrüstens veranstaltete der Kötzer Narrenclub (KNC) unter dem Motto "Back to the roots" einen bewusst kleineren Faschingsumzug. Nicht nur die Wegstrecke verkürzte sich um 500 Meter, es waren viel weniger Wagen und auch nur noch 40 Zugnummern. Davon profitierten die Fußgruppen und Musikkapellen, deren Klänge wohltuend klar durch die Straßen schallten.

Eskortiert von einem Einsatzwagen des Technischen Hilfswerks, die gemeinsam mit Feuerwehr und Bayerischem Roten Kreuz die Absicherung übernahmen, zogen die Musikerinnen und Musiker des Blasorchesters Kötz als Clowns vorneweg. Als "Happy Marching Band" spielten sie bekannte Fasnachtslieder und Klassiker wie "Knallrotes Gummiboot" oder "Hände zum Himmel". Der blieb bedeckt, bei fast milden Temperaturen zeigte sich erst zum Schluss die Sonne.

Fußgruppen kommen besser zur Geltung

"Unser neues Konzept hat sich bewährt", sagt KNC-Präsident Jürgen Laub. Das zumindest sei die Grundstimmung der Vereinsaktiven direkt nach dem Umzug. Die kürzere Zugstrecke von der Bäckerei Weindl bis zur Günzhalle konzentriere den Umzug besser auf den Ort. "Viele Besucher haben danach gesagt, dass es viel entspannter und schöner gewesen sei in diesem Jahr", sagt Laub, der im Vereinsheim an der Günzhalle bleiben musste. Weil die Halle in diesem Jahr nicht zur Verfügung stand, wurde anschließend "outdoor" in einem Partyzelt gefeiert, das im Günzpark aufgestellt worden war.

In den kommenden Jahren hofft der Vereinspräsident, dass sich wieder mehr Musikkapellen und Musikgruppen anmelden, die wegen der lauten Faschingswagen mehr und mehr abgesprungen sind. "Wenn sich unser Konzept erst einmal herumgesprochen hat, wird die musikalische Beteiligung wieder wachsen", ist der KNC-Chef zuversichtlich.