Kötz lehnt wuchtigen Neubau am Ortseingang von Kleinkötz ab

Plus Ein Bauherr plant ein neues Gebäude mit bis zu 20 Wohnungen, Arztpraxis und Bäckereiverkauf. Dem Bauausschuss gefällt das Projekt überhaupt nicht.

Durch die Rodung des Waldes in der Munasenke hat sich die Einfahrt nach Kleinkötz schon sehr verändert. Eine weitere Veränderung am Ortsbeginn durch einen Neubau mit 15 bis 20 Wohnungen, verteilt auf fünf Vollgeschosse, möchte der Bauausschuss der Gemeinde Kötz verhindern. Der Bauvoranfrage haben die Mitglieder jetzt das gemeindliche Einvernehmen verweigert.