Polizei stoppt drei Alkoholfahrten in Kötz, Waldstetten und Ichenhausen

Gleich drei Fahrten unter Alkoholeinfluss beendeten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Günzburg. Der gravierendste Verstoß ereignete sich im Ortsbereich von Großkötz. Eine Streifenbesatzung hielt dort am frühen Montagmorgen ein Auto an und kontrollierte den Fahrer. Dabei ergab sich der Verdacht, dass der Autofahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Eine erste Überprüfung ergab einen Alkoholwert von mehr als 1,1 Promille. Bei dem Mann wurde eine Blutentnahme veranlasst. Danach steht auch das Strafmaß fest.

Der Alkotest ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille

In Waldstetten führte eine Streifenbesatzung am Sonntagmorgen eine Verkehrskontrolle durch. Bei einem Autofahrer stellte sich heraus, dass dieser unter Alkoholeinfluss stand. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille.

Autofahrer erwarten einen Monat Fahrverbot und 500 Euro Geldbuße

Einen weiteren alkoholisierten Autofahrer zogen die Beamtinnen und Beamten am frühen Sonntagnachmittag in der Ettenbeurer Straße in Ichenhausen aus dem Verkehr. Auch hier ergab sich im Verlauf der Kontrolle der Verdacht, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,5 Promille. Gegen beide Männer wurden Bußgeldverfahren eingeleitet. Sie erwartet ein Fahrverbot von mindestens einem Monat und ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro. (AZ)